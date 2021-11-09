Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал документы о выкупе земельных участков и строений, попадающих в зону реконструкции улицы Вавилова.

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«Мной подписано два постановления о выкупе 20 и 43 земельных участков и расположенных на них капитальных строений, попадающих в зону реконструкции. В последующем будут подготовлены постановления на оставшиеся объекты недвижимости в соответствии с документацией по планировке территории», — уточнил сити-менеджер в Instagram.

По его словам, оценка недвижимости будет произведена по рыночной стоимости.

ИА REGNUM сообщало, что реконструкция улицы Вавилова оценена почти в 5,8 млрд рублей. Властям предстоит выкупить попадающие в зону строительства 137 земельных участков. Улицу Вавилова планируется расширить до четырёх полос.

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