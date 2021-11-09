Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Популярная видеоигра Cyberpunk 2077 стала экспонатом выставки «Музей провалов» в американском торговом центре The Mall of America. Об этом 9 ноября пишет «Игромания».

Cyberpunk 2077

Диск с игрой на выставке обнаружил пользователь Reddit с ником Luffy 2K19. Издание отмечает, что в «Музей провалов» попадают неудачные гаджеты, видеоигры и программное обеспечение.

Напомним, что Cyberpunk 2077 подверглась резкой критике со стороны критиков и геймеров за многочисленные технические ошибки. Спустя почти год с релиза большая часть из них была исправлена.

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