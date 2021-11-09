Рыбинск, Ярославская область, 9 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков рассказал о том, что неизвестные заказали ряд публикаций, направленных на очернение его репутации в одном из известных телеграм-каналов. Об это он написал на своей странице в Facebook.

Rybinsk.ru Денис Добряков

«Есть конструктивная критика, основа которой неравнодушие. Есть оппозиция, основа которой популизм. Есть заказ, основа которого личные интересы. Получил предупреждение от одного известного телеграм-канала о том, что им поступил заказ на серию негативных публикаций обо мне на федеральном уровне. Анонимный заказчик готов щедро за это заплатить. Авторы канала — совершенно коммерческие ребята — — не таясь предлагают встречную сделку. Кто заплатит больше, у того и правда», — рассказал Денис Добряков о сложившейся ситуации.

К публикации Добряков прикрепил скриншоты переписки. Мэр заявил, что платить не будет, потому что ему нечего скрывать.

«Торговать своим именем я не буду. Скрывать мне нечего. Столько прокурорских проверок, сколько проходят главы городов, не проходит ни один сотрудник спецслужб. А анонимному заказчику очень рекомендую не тратить зря деньги. Если уж совсем некуда девать, в городе огромное количество объектов и проектов, которые нуждаются в финансировании. Я даже благодарственное письмо лично вручу. В рамке» — написал Денис Добряков.

Добряков является мэром Рыбинска с 2016 года. Он глава единственного муниципального района или округа в области, где сохранены прямые выборы. На этот пост Денис Добряков был переизбран в 2021 году.