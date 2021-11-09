Афины , , 14:23 — REGNUM Приостановка работы школ в Греции не подлежит обсуждению. Об этом сообщила министр образования Ники Керамеус в интервью радио Max FM 9 ноября.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Министр поблагодарила образовательное сообщество за соблюдение мер защиты от коронавируса. Как она заявила, число детей с COVID-19 снизилось с 29 процентов до 25 процентов от общей численности населения.

Как сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 8 ноября, за последние 24 часа в Греции выявили 7335 новых случаев заражения коронавирусом.