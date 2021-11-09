Белгород, 9 ноября 2021, 14:28 — REGNUM Новым председателем Арбитражного суда Белгородской области указом президента РФ назначен Марат Гумеров. Торжественная церемония вступления в должность прошла 9 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
До назначения в Белгородскую область Марат Гумеров был заместителем председателя Арбитражного суда Татарии. Судья отметил, что в регионе у него нет ни дружественных, ни родственных связей, поэтому он может «обещать максимально объективный подход при разрешении любых вопросов».
Срок избрания Марата Гумерова составит шесть лет. До него полномочия председателя Арбитражного суда два года исполняла Валентина Белоусова.