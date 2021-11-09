Белгород, , 14:28 — REGNUM Новым председателем Арбитражного суда Белгородской области указом президента РФ назначен Марат Гумеров. Торжественная церемония вступления в должность прошла 9 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Арбитражный суд Белгородской области Https://belregion.ru/

До назначения в Белгородскую область Марат Гумеров был заместителем председателя Арбитражного суда Татарии. Судья отметил, что в регионе у него нет ни дружественных, ни родственных связей, поэтому он может «обещать максимально объективный подход при разрешении любых вопросов».

«У нас образцовый регион. И тот результат проделанной работы во многих направлениях, он заметен и в пределах страны. У нас много ожиданий и много вопросов жителей, требующих рассмотрения в Арбитражном суде. Запрос населения на справедливость сегодня как никогда велик. И я рассчитываю на то, что все решения будут приняты по закону», — поздравил с назначением на должность губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Срок избрания Марата Гумерова составит шесть лет. До него полномочия председателя Арбитражного суда два года исполняла Валентина Белоусова.