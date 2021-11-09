Сыктывкар, , 14:15 — REGNUM В 2021 году в Коми более 2,5 млрд рублей направили на борьбу с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском минздраве, средства пошли на выплаты персоналу, закупку СИЗов, оснащение коечного фонда, лекарства, кислородоснабжение, лабораторные исследования.

Медсестра с больным COVID-19

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«На оснащение 1 койки для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии и требующих проведения вентиляции лёгких, составляют более 2,5 млн. рублей. Средняя стоимость амбулаторного лечения пациента с COVID-19 — 44,2 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, длительность пребывания пациентов в стационаре в среднем составляет 12 дней. Такое лечение обходится в 167,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за сутки скончались 19 ковид-пациентов.