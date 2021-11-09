Курган, , 14:15 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 73 зафиксированы в Кургане, сообщает 9 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 218 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 9 ноября выявлено 40 872 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 9 ноября вылечились 33 607 человек, скончались 818 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки выявили 218 заражений коронавирусом