Москва, , 14:15 — REGNUM Проект нового закона о региональной власти позволит принимать решения в соответствии с местной спецификой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Он предоставляет возможности законодательным собраниям регионов принимать решения, исходя из специфики субъектов РФ. Например, в будущем они смогут решать, давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд», — пояснил Володин.

При этом в законопроекте есть ряд положений, которые носят обязательный характер. Документ, в частности, обязывает регионы создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ.

«Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля», — сказал Володин.

Кроме того, региональные органы прокуратуры в обязательном порядке получат право законодательной инициативы.

«Именно от согласованных действий всех уровней власти — федерального, регионального и местного — зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом. Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», — отметил спикер Госдумы.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти и закрепляет принципы работы властных органов на территории регионов.

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