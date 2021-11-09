Оренбург, 9 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Оренбурге родственники и близкие экс-главы города, которые отбывает наказание в местах лишения свободы, продолжают борьбу за имущество бывшего мэра и имущество, которое считает своим. Однако попытки снять арест терпят неудачу. Об этом сообщает портал orenday.ru.

Коррупция

По мнению прокуратуры, нажитое семьей бывшего мэра не соответствует ее доходам. В августе 2021 года заявление о снятии обременения подавала супруга главы Оренбурга, представляя интересы мужа. Однако суд посчитал, что иск не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Впоследствии были аналогичные заявления со стороны доверенных лиц, сына, а в конце октября 2021 года в освобождении имущества от ареста отказ получила сноха экс-главы города.

Рассмотрение исков родителей экс-мэра назначено на 11 ноября. Производство по делу приостанавливали из-за нахождения одной из сторон в лечебном учреждении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году экс-главы муниципалитета за коррупцию приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей.

В конце 2020 года Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокурора об обращении имущества экс-мэра и его доверенного лица в доход государства. Речь идет о земельном участке и нежилом помещении на нем стоимостью более 24 млн рублей. В 2021 году конфисковали квартиру, полученную в качестве взятки.