Москва, 9 ноября 2021, 14:14 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов выполнили внеплановый полет над Черным морем в 100 км от границы России, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что корабли ВМС США прибыли в регион, чтобы принять участие в учении, которое проводит объединенное командование вооруженных сил США в Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne находятся в акватории Чёрного моря.
Штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начали военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.
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