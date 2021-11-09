Токио, , 14:14 — REGNUM Японская компания SEGA зарегистрировала новую торговую марку Sonic Frontiers. Об этом 9 ноября сообщает «Игромания».

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

Торговая марка зарегистрирована на английском и японском языках. Вероятнее всего, Sonic Frontiers — это официальное название новой видеоигры о сверхзвуковом еже Сонике.

Напомним, что ёж Соник — это главный популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании SEGA. Первый проект франшизы вышел ещё в 1991 году.

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