Токио, 9 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Японская компания SEGA зарегистрировала новую торговую марку Sonic Frontiers. Об этом 9 ноября сообщает «Игромания».

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

Торговая марка зарегистрирована на английском и японском языках. Вероятнее всего, Sonic Frontiers — это официальное название новой видеоигры о сверхзвуковом еже Сонике.

Напомним, что ёж Соник — это главный популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании SEGA. Первый проект франшизы вышел ещё в 1991 году.