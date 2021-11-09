Рига, 9 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Утром во вторник, 9 ноября, температура воздуха в Латвии впервые нынешней осенью опустилась до минусовых отметок — до −1…−7 градусов, отмечены первые заморозки. Об этом сообщил местный портал «МК-Латвия» со ссылкой на синоптиков.

Free-Photos Заморозки

Сообщается, что в столице страны температура воздуха утром опускалась до — 2 градусов, в пригородах — до — 6 градусов. Днем 9 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха составит +1…+6 градусов.

До сих пор самая низкая температура 9 ноября за последние годы была зарегистрирована в 2016 году — минус 13 градусов, по всей стране тогда уже образовался снежный покров.