Кэри, США, 9 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Из многопользовательской игры Fortnite удалили эмоцию Out West рэпера Трэвиса Скотта. Об этом 9 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Эмоцию убрали из магазина игры после давки на фестивале Скотта Astroworld, которая стала причиной гибели восьми человек. Пользователи форума Reddit обратили внимание, что 7 ноября 2021 года эмоция Out West ненадолго появилась в продаже, но исчезла после того, как компания отключила весь ежедневный раздел Daily в магазине предметов Fortnite. Представители Epic Games отказались комментировать произошедшее.

https://twitter.com/FortniteStatus/status/1457538163262607360

Напомним, инцидент произошёл 5 ноября 2021 года, в первый день Astroworld, во время выступления Трэвиса Скотта. Когда рэпер вышел на сцену, толпа подалась вперёд, из-за чего возникли давка и паника. В результате восемь человек погибли и около 300 получили травмы. Самому младшему из погибших было 14 лет.