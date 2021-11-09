Москва, 28 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Военный врач с позывным Велес рассказал, как на танке сорвал попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область у села Козинка в Грайворонском районе. Видеоролик с ним опубликован 28 марта в Telegram-канале Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

По словам начальника медицинского пункта отряда спецназа Велеса, противник в очередной раз попытался перейти границу. Российские военные открыли мощный огонь, завязался бой, появились раненые. Получил ранение в том числе командир, который первым принял бой на переднем крае. Его группа осталась без управления, возможностей для эвакуации в бою не было.

Нужно было поразить противника, чтобы вывезти раненых. Для этого бойцы по рации попросили прислать им танк.

«Я сел в машину за командира экипажа и выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии боевого соприкосновения. Начал прямой наводкой наносить поражение огневое по противнику», — рассказал Велес.

Группа перегруппировалась, удалось вынести раненых. Противника подавили огнём и начали полноценную эвакуацию. Танк загорелся под обстрелом ВСУ, его потушили и вывели из-под огня. За ранеными возвращались несколько раз.

«Броня выдержала, экипаж сработал отлично», — добавил военный врач.

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В Минобороны уточнили, что Велес, занявший место командира танка, вёл огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям ВСУ и корректировал крупнокалиберную артиллерию. Противник понёс существенные потери и был вынужден отступить.

Как сообщало ИА Регнум, о действиях Велеса ранее рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он отметил, что танк начмеда получил четыре попадания, но был успешно выведен из боя. Велес продолжил эвакуировать раненых и оказывать им помощь.