Москва, 9 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (43%) считает, что хороший отец — это тот человек, который заботится о детях, уделяет им внимание, воспитывает их. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Хороший отец должен иметь положительные качества (30%), работать и обеспечивать семью (18%), быть примером и авторитетом для своих детей (11%), любить детей (10%). У хорошего отца семейства не должно быть вредных привычек (9%).

Также в перечень качеств хорошего отца вошли: «любящий, заботливый муж» (7%), «помогает своим детям, поддерживает их» (3%), «не оставит семью и не бьет детей» (по 1%). Затруднились ответить 11%.

Поквартирный опрос проведен 15−17 октября 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, День отца, учреждённый с 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным будут ежегодно отмечать в третье воскресенье октября.

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