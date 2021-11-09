Уфа, , 14:14 — REGNUM 50 индустриальных парков намерены создать в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

Технопарк Psnp.ru

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседание республиканского правительства.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, указом главы республики Радия Хабирова поставлена задача к 2024 году создать в регионе 50 индустриальных парков.

«Мы планируем субсидировать управляющие компании технопарков в части создания модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что на площадях Туймазинского завода автобетоновозов намерены создать современный промышленный технопарк для производства большого ассортимента прицепной техники. На территории Иглинского весового завода планируется создать технопарк на базе «Машиностроитель». В Абзелиловском районе в деревне Тирмен намерены построить индустриальный парк по обработке камня.

Отмечается, что кроме этого, специалисты исследовали шесть площадок для создания технопарков и индустриальных парков в Салаватском, Учалинском, Белебеевском, Бирском и Кушнаренковском районах, а также в городе Кумертау.

По предварительным данным, общая сметная стоимость создания объектов инфраструктуры этих парков, проектирования и возведения инженерных сетей составляет порядка 3,1 млрд рублей.

«С учетом привлечения более 3,7 млрд рублей частных инвестиций это позволит создать еще около 1000 новых рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии зарегистрировано 11 индустриальных парков и 18 технопарков, в которых создано 26,6 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций составляет свыше 44 млрд рублей.