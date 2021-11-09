Королёв, Московская область, , 14:17 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королеве. Об этом 9 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 262 человека. Следом за Королевом идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 221 человека. На третьем месте расположился Дмитров, где COVID-19 диагностировали у 175 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2818 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 9 ноября в восьми городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

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