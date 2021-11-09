Ярославль, 9 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Комиссия по контролю за соблюдением требований и запретов муниципалитета Ярославля начала проверку в отношении депутата Романа Галагаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Олег Ненилин.

City-yaroslavl.ru Роман Галагаев

Проверка начата по информации, поступившей из управления по противодействию коррупции правительства Ярославской области. Это ведомство изучает декларации всех муниципальных депутатов. В управлении и обнаружили, что один из запретов депутат не выполнил.

«У супруги счёт открыт в иностранном банке за границей, в Италии. Он занимает должность заместителя председателя постоянной комиссии. Это должность, на которую распространяется запрет о возможном наличии счетов за границей», — рассказал Олег Ненилин.

В ходе проверки депутат даст свои объяснения по факту выявленных нарушений. Далее решение за комиссией и самим муниципалитетом. Несоблюдение антикоррупционных запретов предусматривает возможное наказание в виде лишение депутата полномочий. Однако решение об этом принимает сам муниципалитет. Коллеги могут посчитать, что нарушение было сделано неумышленно.

«Если обстоятельства совершения данного нарушения свидетельствуют о том, что не было умысла, то может быть и иное решение. Мы-то в рамках комиссии рассматриваем и делаем заключение, было ли нарушение или не было, выясняем какие-либо причины, которые препятствовали, либо нет, нарушению закона. А дальше мы направляем в муниципалитет для принятия решения», — рассказал Олег Ненилин.

Ранее в муниципалитет Ярославля не раз поступали сведения о нарушении каким-либо депутатом тех или иных запретов. Лишён полномочий был только один народный избранник — председатель муниципалитета Павел Зарубин. В остальных случаях депутаты «прощали» своих коллег.