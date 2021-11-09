Ярославского депутата проверят на соблюдение коррупционных запретов
Ярославль, 9 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Комиссия по контролю за соблюдением требований и запретов муниципалитета Ярославля начала проверку в отношении депутата Романа Галагаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Олег Ненилин.
Проверка начата по информации, поступившей из управления по противодействию коррупции правительства Ярославской области. Это ведомство изучает декларации всех муниципальных депутатов. В управлении и обнаружили, что один из запретов депутат не выполнил.
В ходе проверки депутат даст свои объяснения по факту выявленных нарушений. Далее решение за комиссией и самим муниципалитетом. Несоблюдение антикоррупционных запретов предусматривает возможное наказание в виде лишение депутата полномочий. Однако решение об этом принимает сам муниципалитет. Коллеги могут посчитать, что нарушение было сделано неумышленно.
Ранее в муниципалитет Ярославля не раз поступали сведения о нарушении каким-либо депутатом тех или иных запретов. Лишён полномочий был только один народный избранник — председатель муниципалитета Павел Зарубин. В остальных случаях депутаты «прощали» своих коллег.