Москва, 9 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ

Официальный представитель Кремля, добавил, что во вторник, 9 ноября, у главы государства запланирован ряд внутренних встреч и совещаний.

«В середине дня, после трёх [часов], будем ждать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Уточнять тему встречи пресс-секретарь не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее заседание в режиме видеосвязи из Ново-Огарева с постоянными членами Совета безопасности России президент РФ Владимир Путин провёл 28 октября. Были обсуждены вопросы охраны окружающей среды в преддверии международной конференции по климату, которая состоялась в начале ноября в Великобритании.