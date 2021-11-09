Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Все жители Грузии старше 18 лет с 9 ноября могут прививаться третьей («бустенной») дозой вакцины от COVID-19. Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния.

Вакцинация

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«Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации», — сказала Габуния.

Она также сообщили, что в Грузии перестали прививать вакциной Astrazeneca из-за низкого спроса на неё. Те, кто ранее получил этот препарат, могут привиться Pfizer. Это средство также разрешается использовать для привитых вакцинами Synopharm и Sinovac. Третью дозу разрешается делать через три месяца после второй.

Стоит отметить, что ранее третью дозу вакцины в Грузии разрешалось вкалывать только лицам старше 50 лет и лицам из группы риска.

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