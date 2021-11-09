Тамбов, 9 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности своего заместителя Романа Сорокина. В сфере ответственности Романа Сорокина — обеспечение комплексного социально-экономического развития области в сфере государственной жилищной политики, развитие газификации на территории области, экологии, охраны окружающей природной среды, природопользования.

Дарья Антонова, 09.11.2021 Объекты ЖКХ

Роман Сорокин — кандидат технических наук, окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». У него большой опыт работы в руководстве жилищно-коммунальным хозяйством: он занимал посты заместителя директора Департамента развития ЖКХ Минстроя России, директора филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», директора департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.

Решение о назначении «на ЖКХ» в Тамбовскую область Романа Сорокина — важная часть формирования Максимом Егоровым новой команды профессиональных управленцев для вверенного ему региона. В эту команду входят как местные, так и приезжие специалисты — критерием отбора является способность эффективно решать задачи развития Тамбовской области.

По мнению наблюдателей, Максим Егоров своим решением закрывает важную и застарелую кадровую проблему региона: предыдущий губернатор Александр Никитин в течение долгого времени не мог подобрать для своей администрации заместителя по ЖКХ. Между тем, решение проблем ЖКХ — одна из важнейших задач для региона.