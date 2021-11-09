Москва, , 14:08 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обеспокоен политической подоплекой вокруг обвинения в браконьерстве депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Лось

«Меня смущает какая-то явная политическая подоплека в этом абсолютно простом и уголовно наказуемом деле. Нарушать закон никому не позволено. Но никогда не должно быть политического подтекста», — считает Миронов.

Расследование ситуации вокруг Рашкина, которого подозревают в браконьерстве должно вестись без какой-либо политической подоплеки, подчеркнул он.

Читайте также: Депутат от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове

Рашкин обвиняется в браконьерстве в Саратовской области, возбуждено уголовное дело. Дело находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В день рождения комсомола у коммуниста в багажнике обнаружили части туши лося.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы Рашкин даст показания