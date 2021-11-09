Магнитогорск, Челябинская область, 9 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё один подросток подозревается в попытке торговать наркотиками. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Юноше 16 лет. В октябре на территории Магнитогорска он приобрёл вещество, а при попытке продажи был пойман.

По делу сейчас идут следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления и решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения. Как сообщало ИА REGNUM, ранее за наркоторговлю в Челябинской области задержали уже нескольких подростков.