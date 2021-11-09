Омск, , 14:04 — REGNUM Введение QR-кодов «угробит» транспортную систему, убеждены омские частные перевозчики. Они высказались против этой меры.

На остановке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Перевозчики подчёркивают, что введение кодов скажется на выручке и в конечном итоге приведёт к тому, что транспорта в городе не останется.

По словам партнёра «Омских перевозчиков» Вячеслава Блажко, которые приводит портал «Город55», введение QR-кодов сильно ударит по карману частников.

Блажко отметил, что с падением выручки уже столкнулись владельцы торговых центров и ресторанов. А перевод студентов на дистант и временная отмена льготных карт для пенсионеров привели к снижению пассажиропотока на 20−25%.

Как подчёркивает омский портал, перевозчики не понимают, как будут проверять коды, сколько времени это будет занимать, и как с этим справится водитель без кондуктора в салоне.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в Омской области выявлено 102 218 носителей коронавируса, выздоровели 79 187 человек, скончались 2562 ковид-пациента.

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