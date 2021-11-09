Тюмень, , 14:02 — REGNUM В Тюменской области в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» заболели COVID-19 одиннадцать детей, контактных 80. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Ещё один очаг коронавирусной инфекции выявлен в центре реабилитации наркозависимых «Тюменский» в Нижнетавдинском районе. Там заболели 12 человек, контактных — 23.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом детей из Югры в тюменском лагере «Снежинка» из-за действий руководства обрело скандальный оборот. Родители отдыхавших там школьников обратились в прокуратуру.

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