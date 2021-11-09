Кызыл, , 14:01 — REGNUM В Туве, по данным на 9 ноября, против коронавируса привили 500 беременных женщин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в целом республике иммунизации подлежит 760 будущих матерей.

Беременная женщина Pexels

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Всего в регионе завершили вакцинацию, с учётом прививок однокомпонентным препаратом «Спутник лайт» почти 122 тыс. человек, что составляет 73,5% от плана. При этом в пяти районах план выполнен более чем на 90%.

Наиболее низкий процент вакцинации в Тере-Хольском районе — менее 44%. При этом за последнюю неделю здесь не привили ни одного человека, что врио главы районной администрации Тумен Ховалыг объяснил труднодоступностью и разрозненностью мест проживания жителей.

«Бригада с медицинскими работниками — медсестрой и врачом 6 ноября выехала на автомобиле Урал. Во время последнего выхода на связь медики сообщили, что провакцинировали 23 человека», — отметили в правительстве.