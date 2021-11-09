Москва, , 14:00 — REGNUM В Кремле никак не комментируют и не располагают деталями о том, выполнил ли президент США Джо Байден обещание президенту России Владимиру Путину о киберпреступлениях. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Киберпреступность

Песков пояснил, что Россия и США сходятся во мнении, что проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться. «После саммита в Женеве запущен механизм двусторонних консультаций с участием компетентных ведомств по киберпреступности», — пояснил он.

«Любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться. По данному вопросу есть запросы и со стороны России, и со стороны США. Диалог в этой области развивается «, — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы знает имена хакеров, атаковавших США.

Читайте также: Байден высказался об ответственности России за наказание хакеров