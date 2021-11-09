Рига, , 14:00 — REGNUM В современном обществе Латвии очень большой экономический разлад. Об этом профессор университета имени Паула Страдыня в Риге Сергей Крук сообщил сообществу партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

Карта Латвии Golbez

Он подчеркнул, что основной разлад проходит не столько по линии «латыши — русские», сколько между людьми с высшим образованием, высокими доходами, то есть «белыми воротничками», и теми, кто находится на другом полюсе.

«Правительство, когда принимает решения, как раз исходит из позиций первой группы, к которой само и принадлежит, но с другими группами у них обратной связи нет», — отметил профессор.

Говоря о состоянии русской общины страны, он ответил так: «Раздробленное, потерянное и, скажем так, без опоры в социальной жизни. К сожалению, русские из-за своей социальной структуры, попадают в «серую зону», о которой правительство ничего не знает».

Крук напомнил, что русские страны меньше заняты в госсекторе, больше в частном, который сильно пострадал в ходе нынешней пандемии. Это также сказывается на самочувствии общины: «Поэтому у русских ниже чувство ощущения безопасности, которую обеспечивает государство различными социальными гарантиями. Оно и понятно, ведь в частном секторе чаще работают или без договоров, или с «серой» зарплатой. И вот сейчас пришедший удар по самозанятым — это как раз явный удар по русским, которых больше в частном бизнесе».

Кроме этого, добавил профессор, институциональное доверие у русских ниже, чем у латышей. Русским сложнее обратиться за социальной помощью или в различные правовые институты, чтобы их защитили. А у латышей есть такая подушка безопасности.

«То есть в 90-е годы русских вытолкнули из гражданского общества, и русские потеряли не только работу, но и социальную значимость. А публичный сектор накачан латышами, которые вполне довольны своим положением», — подытожил профессор рижского университета.