Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Американский штат Техас должен объявить о своей независимости в случае, если демократы «фундаментально» уничтожат США, заявил сенатор-республиканец Тед Круз, сообщает 8 ноября The Hill.

По словам сенатора, избравшегося из Техаса, он не готов опускать руки, когда дело касается Америки.

«Если демократы положат конец обструкции, если они фундаментально разрушат страну, если они заполнял Верховный суд своими кандидатами, если они сделают округ Колумбия штатом, если они федерализуют выборы, если они массово расширят масштабы фальсификации выборов, может наступить момент, когда это будет безнадежно», — заявил Круз, выступая на мероприятии в Texas A&M в прошлом месяце.

Сенатор-республиканец отвечал на вопрос, заданный студентом из толпы, который спросил его, как он относится к сепаратистскому движению Техаса.

«Я думаю, что Техас несет ответственность перед страной, и я не готов отказаться от Америки. Я люблю эту страну», — сказал он.

Он также добавил, что Техас несет дополнительную ответственность перед США, поскольку в настоящее время он является «удивительной силой, удерживающей Америку от падения с обрыва» и «не дающей ей отказаться от ценностей, на которых построена эта страна».

Однако он подчеркнул, что страна еще не на том этапе, когда Техас отделился бы, и, хотя он не поддерживает движение, он «понимает чувства, стоящие за ним».

"Мы еще не дошли до этого, и если наступит такой момент, когда это будет безнадежно, тогда, я думаю, мы возьмем НАСА, мы возьмем вооруженные силы, мы возьмем нефть», — сказал Круз.

Он в шутку добавил, что популярный подкастер Джо Роган станет президентом новообразованного государства, если оно получит независимость.

Националистическое движение Техаса, или Texit, заявило, что его миссия состоит в том, чтобы «обеспечить и защитить политическую, культурную и экономическую независимость штата Техас, а также восстановить и защитить конституционную республику и неотъемлемые права народа Техаса».