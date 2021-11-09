София, 9 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Первый этап масштабных военных учений армии Болгарии и подразделений вооруженных сил Великобритании, завершившийся 5 ноября на болгарских полигонах, продемонстрировал эффективность подобного взаимодействия военнослужащих двух государств, а, следовательно, в ближайшее время подобные тренировки будут продолжены. Об этом сообщила софийская газета «Факты» со ссылкой на руководство Специального командования армии Болгарии.

Армия Болгарии

«В ходе недавних учений болгарские и британские военные закрепили навыки проведения совместных антитеррористических операций и выработали тактику осуществления действий по спасению пострадавших лиц, включая оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых, — говорится в документе минобороны Болгарии. — Соответствующие контакты между нашими армиями продолжатся на новом уровне».

Когда и где именно пройдут очередные маневры, не сообщается.

Напомним, учения так называемых «сил совместного реагирования» Болгарии и Великобритании осуществляются в рамках двусторонней договоренности в военной сфере между Софией и Лондоном. Указанные мероприятия реализуются под патронатом НАТО.