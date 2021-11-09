9 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление уполномоченного по защите государственного (украинского) языка Тараса Креминя, назвавшего тех, кто считает украинизацию принудительной, «врагами Украины».

Мирослава Романенко, , 15:54 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного (украинского) языка Тарас Креминь назвал тех, кто считает украинизацию принудительной, «врагами Украины». Об этом языковой омбудсмен рассказал в интервью изданию «Сегодня».

Измерение черепа

»У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины», — сказал он.

По словам Креминя, в основе его деятельности лежит принцип «ласковой украинизации», которая коснется тех, кто никогда не разговаривал на украинском языке, но является гражданином Украины.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Также заявление Креминя оценили на YouTube-каналах Klymenko Time и «Страна.ua». Многие раскритиковали заявление украинского чиновника, отметив, что подобные утверждения способствуют развалу страны.

«Все нормальные люди прекрасно понимают, кто тут враг», — написала Наталья М.

«На русском ещё ведь можно шептаться дома на кухне?» — задался вопросом Alex A.

«Это не Креминь, это Зеленский электорат уничтожает…» — добавил Тима Ш.

«Будущего с такими «булыжниками» у Украины нет… Могила есть… Будущего нет…» — отметил Сергей.

Тарас Креминь Mova-ombudsman.gov.ua

«Я, получается, враг Украины, но вот заложено во мне что-то против слова насильно. А может, нужно что-то сделать, чтобы люди сами хотели учить мову?..» — спросил Вячеслав В.

«Стесняюсь спросить, а когда черепа измерять будут? Ещё не слышно?» — отреагировала Olga.

«Такое ощущение, что правители стремятся развалить страну. Причем сроки уже «горят», — поделился Павел Х.

«Страна, у которой Бандера — батька, не имеет шансов на существование», — считает Вася К.

«Это, девочки, отголоски вашего майдана. Уже там было понятно, против кого и чего скачут. Теперь ждите обмера черепов по языковому принципу…» — пишет Влад В.

«Фашист самой высшей пробы. Дай ему волю — он и Освенцимы мовные построит», — отметила Людмила.

«После каждого кризиса наступает просвет. Главное, чтобы именно Зеленский оказался самым дном», — добавила Iryna P.

«Зеленский и его команда работают на раскол государства», — написала Лизанька.

«Чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Это сказал писатель Иван Куприн», — пишет Николай Н.

«А самое интересное, что агент он иностранного государства под названием Украина, оккупировавшего территорию Руси», — отметил Алексей.

«Нацистский омбудсмен», — отреагировала Лариса К.

«Кто оно такое, чтобы объявлять полстраны врагами?..» — недоумевает Артем К.

Владимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

«Тот, кто разделяет людей, сам является врагом! Сам на себя вышел», — написала Ирина М.

«Так он тоже враг для большой части населения. Ничего личного», — отметил Vladik S.

«Концлагеря стройте, чего останавливаться?! Всех «врагов народа» туда», — отреагировал один из комментирующих.

«Больше полномочий этому гению! Может, тогда быстрей распадется эта помойка-страна», — пишет Сергей Г.

«Если мы ваши враги, прекратите уже брать с нас налоги, или деньги не пахнут?» — не понимает Лора Х.

«Врага обязательно нужно придумать. Ещё лучше — двух. Внутреннего и внешнего. А в смутное время воровать проще, да ещё под патриотические лозунги и с любовью к Украине. Не страна, а Зазеркалье», — подытожила Alla D.

Читайте также: Украинцы — власти: «Вам не нравятся названия городов? Значит, вы оккупанты»