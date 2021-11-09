Мурманский аэропорт возобновил работу после сообщения о бомбе
Мурманск, 9 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Информация о заложенном в здании мурманского аэропорта взрывном устройстве не подтвердилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
В самолете
По данным пресс-службе, из-за инцидента был задержан только один рейс.
«Рейс на Пулково вылетел с задержкой в 12:45, в связи проведением действий в режиме ЧС», — сообщили в аэропорту.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 ноября, около полудня в мурманском аэропорту началась эвакуация из-за сообщения о взрывном устройстве.