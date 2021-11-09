Саратов, 9 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Саратова задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сам парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

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«Сотрудники полиции очень жёстко меня задержали, применили ко мне физическую силу», — добавил депутат.

Задержание произошло в здании Саратовской областной думы. По предварительным данным, поводом для задержания стали действия Николая Бондаренко на избирательном участке на сентябрьских выборах.

«Сейчас меня доставляют в Заводской районный суд, — добавил Бондаренко. — Никакой конкретики и ясности, какая ответственность, ничего мне неизвестно, никаких чётких пояснений не было».

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первое задержания депутата Саратовской обласдумы Николая Бондаренко. Полиция задерживала его в феврале 2021 года. Стражи порядка ждали парламентария в подъезде его дома. Депутата доставили в отдел для составления административного протокола за участие 31 января в несогласованном митинге.