Севастополь, , 13:52 — REGNUM Более тысячи жителей осажденного Севастополя и ветеранов, награжденных медалью «За оборону Севастополя», получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию начала обороны города. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе пресс-службы города-героя.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Вы знаете, что я обратился с просьбой к президенту поддержать жителей осажденного Севастополя и наших ветеранов дополнительной выплатой, связанной с 80-летием начала героической обороны. Такое поручение президентом дано, сегодня оно уже поступило к нам в правительство Севастополя. Прошу работу по этому вопросу организовать соответствующим образом, чтобы как можно скорее наши ветераны получили средства», — поручил губернатор на аппаратном совещании.

По данным пресс-службы правительства, в городе проживает 1 021 житель осажденного Севастополя и ветеран, награжденный медалью за оборону города. Также выплаты по 50 тыс. рублей получат жители осажденного Севастополя, проживающие в других субъектах России — таких насчитывается 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в ходе поездки в Севастополь президент России Владимир Путин поддержал просьбу о дополнительной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и тем, кто награждён медалью «За оборону Севастополя», в связи с 80-летием начала обороны города.