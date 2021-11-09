Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Доля инвестиций в общем объёме сбережений граждан России остаётся пока низкой, хотя и быстро растёт в последнее время. Об этом 9 ноября заявил глава «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов на телеканале «Россия 24».

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«Цифры ещё не достигают 20%. Поэтому нам кажется, что если мы посмотрим на развитые страны — на Америку, например, — то эта цифра выше 70%. Порядок роста в два раза точно есть, я думаю, как по количеству, так и по объёму средств эта цифра должна удвоиться в ближайшие три года», — заявил Потапов.

Отметим, что в 2020 году в России брокерскими услугами воспользовались почти 10 млн человек, что почти на 130% больше, чем в 2019 году.