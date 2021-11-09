Махачкала, , 13:51 — REGNUM В Дагестане существенно выросли темпы вакцинации против коронавируса. За прошедшие нерабочие дни в регионе привились от опасной инфекции свыше 63,5 тыс. жителей. Это большой рывок вперед в плане вакцинации, отметила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

Вакцинация NIAID

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«За эти дни нам удалось вакцинировать более 63,5 тысяч человек. Это хороший рывок по темпам вакцинации», — приводит слова главы ведомства пресс-служба регионального минздрава.

Как отметила Беляева, еще одним успехом медиков за длинные выходные стало то, что «удалось удержать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией». За предыдущую неделю число новых выявленных случаев заражения и численность госпитализированных выросли незначительно.

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