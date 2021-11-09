Вашингтон, , 13:51 — REGNUM На прошлой неделе группа из двадцати трёх депутатов Палаты представителей Конгресса США направили письмо президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором призвали правительство официально объявить об окончании Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейско-американского комитета общественных действий (KAPAC).

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в письме содержится призыв к возобновлению диалога между США и Северной Кореей.

Известно, что конгрессмены выразили озабоченность в связи с напряжённостью на Корейском полуострове, а также подчеркнули важность усилий по поддержанию мира между Южной Кореей и КНДР.

В письме также подчёркивается, что официальное прекращение войны — это не уступка КНДР, а важный шаг к миру, который служит национальным интересам США и их союзников.