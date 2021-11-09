Кишинёв, , 13:50 — REGNUM Правительство Молдавии, назначенное в августе, показало «позорные» результаты своей работы. Об этом 9 ноября заявил экс-президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обвинил руководство страны в «глупости» и «высокомерии». По мнению Додона, правительство виновато в росте тарифа на поставляемый из России газ, так как не начало переговоры летом. Президента Молдавии Майю Санду лидер «социалистов» обвинил в создании «политического кризиса» в отношениях с Москвой.

«Теперь исключительная обязанность руководства — исправить эти ошибки и обеспечить компенсациями в полном размере все социальные категории, включая экономических агентов, чтобы тарифы на газ не спровоцировали цепной рост цен на все услуги и товары», — отметил Додон.

Он отметил, что многим жителям Молдавии и раньше было трудно платить за отопление. Теперь его стоимость может вырасти вдвое вслед за стоимостью газа.

Напомним, в Молдавии объявили, что стоимость газа для населения в ноябре составит более 11 леев (около 45 рублей) за кубометр. Это почти в 2,5 раза больше, чем ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии повысили цены на газ для населения