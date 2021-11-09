София, 9 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Софийский городской суд (СГС) официально возложил вину за загрязнение воздуха в Софии на руководство городской администрации болгарской столицы. Об этом 9 ноября сообщило местное издание «24 часа».

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Софийский городской суд признал, что столичная мэрия систематически игнорировала информацию о катастрофическом превышении вредных частиц в атмосфере в черте города, что привело к ухудшению экологической обстановки в городе в частности и Софийской области в целом.

«Не была реализована программа строительства станций аэрации и фильтрационных блоков, не надлежащим образом выполнялись обязательства по информированию общественности о качестве воздуха», — говорится в судебном решении.

Согласно предписанию суда, муниципалитет Софии обязан в течение ближайших 12 месяцев ввести в действие программу использования альтернативных методов отопления и провести модернизацию транспортного сектора. Кроме того, Софийский городской суд обязал столичное руководство провести анализ возможности увеличения «буферных парковок» и строительства дополнительных велосипедных дорожек на основных улицах и проспектах Софии.