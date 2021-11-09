Лавров призвал избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии
Москва, 9 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Евросоюза избегать двойных стандартов в миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, «ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны.
В ведомстве добавили, что министерство национальной обороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».