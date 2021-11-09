Томск, , 13:48 — REGNUM По состоянию на 9 ноября в Томской области первый компонент вакцины от коронавируса получил 389 001 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В оперштабе уточнили, что завершили иммунизацию 334 439 жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлен 50 241 носитель коронавируса.

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