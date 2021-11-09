Джакарта, 9 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Индонезию доставили 4 миллиона доз вакцины против коронавируса.

В общей сложности в Индонезии насчитывается 330 378 350 доз вакцины от коронавируса.

По данным правительства, 125 млн жителей Индонезии получили первую инъекцию вакцины, а 79 млн жителей прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская компания Biofarma распределила 233,4 млн доз вакцины против коронавируса в 34 провинциях страны.

Подробнее в материале:Регионы Индонезии получили 233,4 млн доз вакцины против коронавируса