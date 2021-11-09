9 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Система QR-кодов, которая введена фактически в каждом субъекте России, вызывает недоумение и возмущение у граждан. Прежде всего, прививка от COVID-19 была исключительно добровольной. По мнению ростовчан, система QR-кодов разъединила людей. Активисты записали видеообращение к российскому лидеру с просьбой отменить ограничения для непривитых граждан.

Всеволод Немов, , 15:56 — REGNUM Система QR-кодов, которая введена фактически в каждом субъекте России, вызывает недоумение и возмущение у граждан. Прежде всего, прививка от COVID-19 была исключительно добровольной. Затем санитарные власти приняли решение сделать её обязательной для отдельных категорий работников. В ином случае — увольнение. Когда на темпах вакцинации это не особо отразилось, был введён QR-контроль везде: в торговых центрах и культурных учреждениях, фитнес-центрах и салонах красоты, кафе и ресторанах.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению ростовчан, система QR-кодов разъединила людей. Активисты записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить ограничения для непривитых граждан. Подписчики паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» поддержали это требование.

«Надо понимать, что, стравливая людей друг с другом, можно прийти к такой беде, что ковид покажется мелочью», — считает Игорь Б.

«Мы пошли европейским путём ковид-паспортов, вот и всё. В Евросоюзе ввели единый ковид-паспорт. Наиболее жёсткие ограничения по нему, напоминающие наши, во Франции и Италии. Во Франции без ковид-паспорта нельзя попасть в медучреждение и междугородний транспорт, в Италии без ковид-паспорта запрещено работать. ПЦР-тесты бесплатные только для людей с медотводом для прививки. До этого — Израиль», — провела аналогию Ольга Ж.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

«Молодцы, ростовчане, что не молчите! Важно не сидеть сложа руки!» — уверен Игорь Б.

«В наше время публичная запись видео это уже шаг в борьбе», — считает Дмитрий Т.

«Всё верно, если люди молчат — значит, их всё устраивает, поэтому молчать нельзя!» — отметил Стас М.

«Люди должны научиться без истерики слышать друг друга. Государства разделили людей на два лагеря, нужно этого не допустить и перестать враждовать друг с другом, находя общий язык», — высказался Олег Ш.

«Не знаю, насколько подействует это обращение. Но согласна — люди молодцы, что сделали это. Большое им уважение», — поддержала Инна А.

«Мы в силах сами за себя решать», — отметил Амина В.

Большинство интернет-пользователей поддержало выступающих и отметило их смелость. Однако, по мнению участников оживлённой дискуссии, обращение к главе государства вряд ли что-то изменит, но «надежда всегда умирает последней».

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