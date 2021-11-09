Кострома, , 13:48 — REGNUM Государственная инспекция труда заинтересовалась отстранением восьми служащих Костромской областной универсальной научной библиотеки (ОУНБ) от работы из-за постановления об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте органа.

Научная библиотека

Напомним, документ о прививках против коронавируса, касающийся работников ряда сфер 13 июля подписал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин. Постановление касалось госслужащих и людей, трудящихся в культурных организациях. Руководителей организаций из этого перечня обязали привить не менее 60% сотрудников, не имеющих медотводов в срок до 15 сентября 2021 года. В случае, если работники откажутся или не смогут предоставить свидетельства о сделанных прививках, начальник имеет право отстранить их от работы.

Руководитель библиотеки «перестраховался» и отправил подчинённых по домам раньше контрольного срока, указанного в постановлении. Инспекторы посчитали это нарушением Трудового кодекса и обязали директора выплатить работником недополученный заработок на сумму в 141 тысячу рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в инспекции, в настоящее время все библиотекари прошли вакцинацию и продолжают трудиться в учреждении.

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