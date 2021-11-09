Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (25 октября — 1 ноября) подорожал бензин на автозаправках. Рост составил в среднем 0,3%. Об этом сообщает Оренбургстат.

На АЗС 40.мвд.рф

Розничные цены выросли на все марки бензина (на 0,3%) и дизтопливо (0,4%). На начало ноября средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 48,06 рубля.

Бензин марки АИ-92 стоит 45,51 рубля, АИ-95 — 49,28 рубля, АИ-98 — 55,69 рубля, а дизтоплива — 49,49 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост стоимости автомобильного топлива в Оренбуржье происходил в течение практически всего октября.

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