Подгорица, , 13:44 — REGNUM Средний счет за электроэнергию в октябре 2021 для домохозяйств в Черногории, составил 27,40 евро, сообщает электрораспределительная компания EPCG.

Электричество Nastol.com.ua

В октябре 2021 года домохозяйства потребили 95 179 246 кВтч (киловатт-часов) электроэнергии, что на 9,7% больше, чем потребление, реализованное в сентябре, а по сравнению с октябрем 2020 года потребление выше на 2,5%.

Домохозяйства в Жабляке зарегистрировали самое низкое среднее потребление в размере 18,05 евро, в то время как самое высокое среднее потребление в предыдущем месяце было в Подгорице, где домохозяйства потребляли электроэнергию в среднем на сумму 33,17 евро.

«66,97 процента домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 18,72 процента клиентов, от 50 до 100 евро — 12,28 процента клиентов, а потребление свыше 100 евро отмечается у 2,03 процента клиентов», — говорится в сообщении EPCG.