Уфа, , 13:45 — REGNUM 95 частных домов намерены изъять для муниципальных нужд и снести в рамках строительства дороги к путепроводу Восточного выезда в Уфе. Об этом 9 ноября сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Константин Паппе на оперативном совещании в муниципалитете.

Автотрасса Christopher Sessums

По его словам, данный проект состоит из четырех этапов.

«Первый этап: участок улицы Комсомольской до существующего путепровода через проспект Салавата Юлаева. Этап наиболее емкий в связи с необходимостью сноса частного сектора. Под изъятие для муниципальных нужд попадает 95 индивидуальных жилых домов и семь земельных участков, свободных от застройки», — сообщил он, отметив, что второй этап, который проходит от проспекта Салавата Юлаева до западного портала строящегося тоннеля, является наиболее важным.

Выполнять эти работы планируется с 2022 года по 2023 год.

«Третий этап — от проспекта Салавата Юлаева до улицы Лесной проезд, представляет собой местные проезды с обеих сторон строящегося тоннеля для обеспечения доступа в городскую больницу №21», — пояснил Паппе.

Отмечается, что в рамках четвертого этапа на участке улицы имени Города Галле, модернизировали уличное освещение и смонтировали ливневую канализацию. На этом участке завершается устройство тротуаров, необходимо установить пешеходные ограждения.

Ранее сообщалось о том, что проект строительства Восточного выезда в Уфе является одним из самых технически сложных проектов по созданию нового выезда из города на автотрассу федерального значения М-5 «Урал»