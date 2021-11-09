Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В 2020 и 2021 году в России наблюдается резкий интерес к инвестициям со стороны граждан России, и торговые площадки всячески способствуют новой тенденции на рынке. Об этом 9 ноября заявил генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Роман Горюнов на телеканале «Россия 24».

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«Торгуются они в течение длительного периода времени, начиная с 7 утра и 2 часами ночи. Торговый день покрывает как время основных торгов на международных площадках, так и то время, когда другие международные площадки просто-напросто закрыты. Мы предоставляем ликвидность в это время», — заявил Горюнов.

«Она фактически уникальная — в мире подобного рода цены найти достаточно сложно», — указал он.

В настоящее время наблюдается бум на рынке частных инвесторов России — вложения в акции публичных компаний стали одним из наиболее популярных способов инвестирования граждан РФ. В 2020 году брокерскими услугами воспользовались почти 10 млн человек, что почти на 130% больше, чем в 2019 году.

При этом на бирже в Санкт-Петербурге на данный момент торгуются бумаги более 1800 иностранных эмитентов