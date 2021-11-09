Москва, , 13:40 — REGNUM Действия ВМС США в Чёрном море могут быть связаны с изучением возможного силового военного решения ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Истребитель ВМС США U.S. Navy

«Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины. Налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве также отметили, что речь идет «о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы».